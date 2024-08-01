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С 3 августа проезд в Алматы подорожает на 20 тенге

С 3 августа проезд в Алматы подорожает на 20 тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы с 3 августа 2024 года на 20 тенге повышается стоимость проезда в общественном транспорте. С этого же дня исключается возможность оплаты проезда наличными средствами, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате подчеркивают, что данная мера продиктована в первую очередь необходимостью обеспечения безопасности перевозок, поскольку водитель автобуса должен только управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.

В Управлении городской мобильности добавляют, что на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом.

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Горожанам и гостям мегаполиса доступны несколько способов безналичного расчета:

  • через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов;
  • посредством SMS c мобильного телефона;
  • через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава.

Также с 3 августа устанавливается следующая стоимость на проездные билеты:

  • месячный проездной билет – 9900 тенге;
  • студенческий месячный проездной билет – 4200 тенге;
  • школьный месячный проездной билет – 2 тыс. тенге;
  • пенсионный месячный проездной билет – 3 тыс. тенге.

В ведомстве уточнили, что бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан:

  • участникам ВОВ;
  • пенсионерам старше 75 лет;
  • лицам с инвалидностью 1-й, 2-й группы;
  • детям с инвалидностью до 18 лет;
  • жертвам политических репрессий;
  • ветеранам боевых действий на территории других государств.

Также для четырех категорий граждан сохраняется льгота в виде 50% от тарифа: студенты, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, лица, сопровождающие детей с инвалидностью.

О том, что в Алматы могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте и отменить оплату наличными, стало известно еще 1 июля 2024 года.

В Астане проезд в общественном транспорте подорожал с 1 августа. Теперь нужно платить 110 тенге.

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