С 3 августа проезд в Алматы подорожает на 20 тенге
В городском акимате подчеркивают, что данная мера продиктована в первую очередь необходимостью обеспечения безопасности перевозок, поскольку водитель автобуса должен только управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.
В Управлении городской мобильности добавляют, что на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом.
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Горожанам и гостям мегаполиса доступны несколько способов безналичного расчета:
- через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов;
- посредством SMS c мобильного телефона;
- через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).
Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава.
Также с 3 августа устанавливается следующая стоимость на проездные билеты:
- месячный проездной билет – 9900 тенге;
- студенческий месячный проездной билет – 4200 тенге;
- школьный месячный проездной билет – 2 тыс. тенге;
- пенсионный месячный проездной билет – 3 тыс. тенге.
В ведомстве уточнили, что бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан:
- участникам ВОВ;
- пенсионерам старше 75 лет;
- лицам с инвалидностью 1-й, 2-й группы;
- детям с инвалидностью до 18 лет;
- жертвам политических репрессий;
- ветеранам боевых действий на территории других государств.
Также для четырех категорий граждан сохраняется льгота в виде 50% от тарифа: студенты, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, лица, сопровождающие детей с инвалидностью.
О том, что в Алматы могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте и отменить оплату наличными, стало известно еще 1 июля 2024 года.
В Астане проезд в общественном транспорте подорожал с 1 августа. Теперь нужно платить 110 тенге.