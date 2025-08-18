Жителей одного из городов Казахстана призвали сохранять спокойствие 19 августа
Фото: gov.kz
В Антитеррористическом центре Казахстана сегодня, 18 августа 2025 года, рассказали о проведении учебного эксперимента в городе Приозерске, сообщает Zakon.kz.
Антитеррористический учебный эксперимент "Приозерск-Антитеррор-2025" будет проводиться на территории города во вторник, 19 августа, Приозерским городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом.
Цель – проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
"Просим граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и с пониманием отнестись к действиям работников государственных органов, принимающих участие в учебном эксперименте", – призвали жителей и гостей города Приозерска.
Ранее сообщалось, что с 15 августа по 15 сентября 2025 года на территории Карагандинской области пройдут учения в рамках заранее запланированных мероприятий боевой подготовки.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript