На два дня жителей одной из областей Казахстана попросили сохранять спокойствие
Фото: gov.kz
С 28 по 29 мая 2024 года на территории Улытауского района запланировано проведение антитеррористических учений. Жителей и гостей области попросили отнестись с понимаем к данному мероприятию и сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении штаба сказано, что целью учебного антитеррористического мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма.
"В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры по ограничению движения в отдельных улицах Улытауского района".Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Также у специалистов есть несколько просьб к горожанам.
"Просим гостей и жителей района отнестись с пониманием к временным ограничениям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов".Улытауский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
В заключении говорится еще об одном правиле.
"Необходимо доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложных сведений", – говорится в заявлении.
15 мая 2024 года антитеррористические учения прошли в Абайской и Жамбылской областях.
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