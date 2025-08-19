#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Общество

Автовладельцы столкнулись в ЦОНе с "помогайкой" и лишились крупных сумм

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:34 Фото: Zakon.kz
В Актобе осудили мужчину, обвиненного в неоднократных мошенничествах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда №2 города Актобе 19 августа 2025 года рассказали, что в мае 2023 года подсудимый познакомился с одним из потерпевших в специализированном центре обслуживания населения (спецЦОН). Там он предложил помощь в оформлении документов на регистрацию автомобиля с российским учетом на государственные номера РК. Запросил за свои услуги 665 000 тенге. Потерпевший согласился и передал ему 450 000 тенге наличными, а оставшиеся 215 000 тенге перевел через приложение банка.

"Подсудимый присвоил полученные деньги и потратил их на личные нужды. Таким же способом он обманул четверых потерпевших, причинив общий материальный ущерб в размере 3 360 000 тенге", – сообщили в суде.

Подсудимый в суде полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда он признан виновным и осужден к ограничению свободы на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Актюбинской области суд вынес приговор мужчине, представлявшемуся блогером и общественным деятелем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Это сказывается на имидже": Бектенов про жалобы казахстанцев на состояние вагонов
Общество
11:08, Сегодня
"Это сказывается на имидже": Бектенов про жалобы казахстанцев на состояние вагонов
Halyk профинансирует реконструкцию стадиона в Жезказгане
Общество
10:59, Сегодня
Halyk профинансирует реконструкцию стадиона в Жезказгане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: