Автовладельцы столкнулись в ЦОНе с "помогайкой" и лишились крупных сумм

В Актобе осудили мужчину, обвиненного в неоднократных мошенничествах, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда №2 города Актобе 19 августа 2025 года рассказали, что в мае 2023 года подсудимый познакомился с одним из потерпевших в специализированном центре обслуживания населения (спецЦОН). Там он предложил помощь в оформлении документов на регистрацию автомобиля с российским учетом на государственные номера РК. Запросил за свои услуги 665 000 тенге. Потерпевший согласился и передал ему 450 000 тенге наличными, а оставшиеся 215 000 тенге перевел через приложение банка.

"Подсудимый присвоил полученные деньги и потратил их на личные нужды. Таким же способом он обманул четверых потерпевших, причинив общий материальный ущерб в размере 3 360 000 тенге", – сообщили в суде.

Подсудимый в суде полностью признал свою вину и раскаялся. Приговором суда он признан виновным и осужден к ограничению свободы на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

