Часть улицы Тлендиева на ночь перекроют в Алматы

Из-за ремонта в Алматы перекроют участок улицы Тлендиева, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения будут действовать с 22:00 27 августа до 06:00 28 августа.

"Движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Толе би", – рассказали в акимате мегаполиса.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: акимат Алматы

