Общество

Часть улицы Тлендиева на ночь перекроют в Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 21:15 Фото: Zakon.kz
Из-за ремонта в Алматы перекроют участок улицы Тлендиева, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения будут действовать с 22:00 27 августа до 06:00 28 августа.

"Движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Толе би", – рассказали в акимате мегаполиса.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: акимат Алматы

Ранее алматинцам рассказали, где будут строить новый стадион, который станет самым большим в мегаполисе.

Андрей Дюсупов
