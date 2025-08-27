Часть улицы Тлендиева на ночь перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
Из-за ремонта в Алматы перекроют участок улицы Тлендиева, сообщает Zakon.kz.
Временные ограничения движения будут действовать с 22:00 27 августа до 06:00 28 августа.
"Движение будет перекрыто на участке от проспекта Райымбек батыра до улицы Толе би", – рассказали в акимате мегаполиса.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Фото: акимат Алматы
Ранее алматинцам рассказали, где будут строить новый стадион, который станет самым большим в мегаполисе.
