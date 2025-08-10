#АЭС в Казахстане
События

Осетровое полнолуние на Алаколе: известный фотограф вновь удивил Казнет

полнолуние на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 20:35 Фото: pixabay
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко запечатлел на видео удивительной красоты оптический эффект, который возникает, когда свет от Луны отражается от поверхности воды, создавая яркую полосу, тянущуюся от лунного диска к наблюдателю, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.

"Осетровое полнолуние на Алаколе. Вчера я снял августовское полнолуние с красивой лунной дорожкой, тянущейся через волны озера прямо ко мне", – написал Доценко.

Также фотограф представил несколько интересных фактов о лунной дорожке:

  • Лунная дорожка – это отражение света Луны на поверхности воды. Она всегда направлена прямо к наблюдателю, где бы вы ни стояли.
  • Чем сильнее рябь или волны, тем шире и "искристее" выглядит дорожка. На моем видео легкие волны добавили атмосферы моменту, особенно этот звук.
  • Цвет дорожки зависит от высоты Луны над горизонтом: ближе к восходу или заходу она получается золотой, как здесь.
  • И, конечно, у многих народов лунная дорожка ассоциируется с чем-то магическим и таинственным. Наверное, этот так и есть, я не мог оторвать взгляд, настолько это притягательно.
"А вы знали об этих особенностях? И видели ли лунную дорожку своими глазами?" – спросил Доценко подписчиков.

Пользователи Сети восхитились видом и поделились своим опытом:

– Именно на Алаколе и наблюдала лунную дорожку каждый раз, когда приезжала туда.

– Завораживающая красота!

– Великолепное зрелище!

– Как же это волшебно. До безумия завораживает.

Ранее популярный фотограф показал красоты плато Актас.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
