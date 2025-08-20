#АЭС в Казахстане
Общество

АЭС сравнили с "красивыми" автономерами: в Агентстве по атомной энергии объяснили разницу

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:18 Фото: pexels
Заработать на первой АЭС в Казахстане продажей ее названия предложили государству, сообщает Zakon.kz.

Такое предложение выдвинул маркетолог Алимжан Бисембаев.

"Я бы продал название строящейся АЭС в Казахстане, например, на 10 лет, любой интересующейся компании. Например Siemens, ABB или Samsung. Деньги пойдут на погашение кредита, по истечении срока можно будет продать название еще раз. Или в отсутствие покупателя дать ей любое другое название. "Красивые автомобильные" номера могут пополнять бюджет, и АЭС тоже может", – написал он в Telegram.

В пресс-службе Агентства РК по атомной энергии ответили Бисембаеву:

"Ваше предложение действительно креативное с точки зрения маркетинга. Однако следует отметить, что атомная электростанция – это объект стратегического значения для Республики Казахстан. Ее название должно отражать исторические, культурные и национальные ценности, а также символизировать доверие и объединяющее значение для граждан страны. В отличие от коммерческих проектов атомная энергетика не может рассматриваться как бренд для продажи или временной ротации. Именно поэтому конкурс на название проводится в формате всенародного участия – чтобы оно стало общим символом для всего народа Казахстана".

18 августа 2025 года стало известно, что Агентство РК по атомной энергии совместно с заинтересованными госорганами начало проработку вопроса по разработке алгоритма проведения конкурса на лучшее название атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
