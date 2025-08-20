#АЭС в Казахстане
Общество

Дожди ожидаются в Астане и Алматы, а в Шымкенте – изнуряющая жара до +36°С

зонтик, улица, силуэт человека, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:56 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на три дня по Астане, Алматы и Шымкенту. Из него следует, что 21, 22 и 23 августа 2025 года астанчан и алматинцев ждет дождливая погода. Меньше повезло шымкентцам, у которых осадков не ожидается и будет изнуряюще жарко, сообщает Zak

Прогноз погоды по Астане

  • 21 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный, южный 9-14, днем временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +21+23°С.
  • 22 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С.
  • 23 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 августа: переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +30+32°С.
  • 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 23 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +27+29°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С.
  • 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.
  • 23 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 15:56
От резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары: прогноз погоды в Казахстане на август-2025

Ранее сообщалось, что на Казахстан обрушатся похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара. Подробнее о погоде на 21, 22 и 23 августа 2025 года можете узнать здесь.

