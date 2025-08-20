#АЭС в Казахстане
События

2000 звонков в день: в Алматы на видео сняли жесткое задержание сообщников иностранных мошенников

задержание пособника мошенников в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 13:00 Фото: прокуратура Алматы
Двое жителей Алматы вступили в сговор с иностранными мошенниками и оказывали им юридическую помощь, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры города рассказали, что 19 августа 2025 года их задержали.

"По данным следствия, они действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схемы интернет-мошенничества. Ежедневно с использованием данной схемы совершалось до 2 000 звонков в день гражданам страны с целью хищения денежных средств. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности", – сказано в сообщении.

Прокуратура Алматы призывает проявлять бдительность: не доверять звонкам от неизвестных людей, не сообщать персональные данные и банковские реквизиты. При выявлении подозрительных действий необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Казахстанцев ранее предупредили о том, что мошенники стали действовать через WhatsApp, обещая быстрые деньги.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
