Общество

В правительстве рассказали о развитии грузоперевозок за последние 5 лет

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 08:48 Фото: freepik
В рамках реализации Послания президента Касым-Жомарта Токаева правительство проводит работу по развитию международных транспортных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

В частности, президент поставил задачу объединить усилия со странами-партнерами для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты.

По данным Министерства транспорта, за последние 5 лет объем грузоперевозок по маршруту вырос в шесть раз – с 0,8 млн тонн в 2020 г. до 4,5 млн тонн в 2024 г.

Только за прошлый год объем перевозок увеличился на 62%, а контейнерные перевозки выросли в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 г. перевозки достигли 2,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года.

Существенный рост контейнерных перевозок стал возможен благодаря и автоматизации таможенных процедур: теперь оформление одного контейнерного поезда занимает всего 30 минут, ранее эта процедура длилась до трех часов.

"Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане. Строятся новые терминалы на станциях Селятино, Свислочь и вблизи Будапешта. В июне открылся первый казахстанский мультимодальный терминал в грузинском порту Поти", – добавил Максат Калиакпаров

Не менее значимым событием стало и начало движения китайских автопоездов по Транскаспийскому маршруту: в 2024 г. через порт Курык проследовало почти 3,5 тыс. грузовиков, а в первой половине этого года – уже свыше тысячи.

Ранее казахстанцам напомнили, что перевозка чужих вещей может обернуться сроком.

Аксинья Титова
