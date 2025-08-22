#АЭС в Казахстане
Общество

Астанчанин провернул аферу с автокредитами на 270 млн тенге

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 09:44 Фото: pexels
Астанчанин убедил несколько человек взять автокредиты и отдать ему машины, а потом продал их за границей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа рассказали в столичной прокуратуре.

"Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четверых потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества. Он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, но вскоре переправил авто в Россию и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды", – сказано в сообщении.

А потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Другой астанчанин создал для окружения иллюзию, что он миллионер, кутил на миллионы, но тоже был разоблачен.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
