Астанчанин провернул аферу с автокредитами на 270 млн тенге

Фото: pexels

Астанчанин убедил несколько человек взять автокредиты и отдать ему машины, а потом продал их за границей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 августа рассказали в столичной прокуратуре. "Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четверых потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества. Он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, но вскоре переправил авто в Россию и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды", – сказано в сообщении. А потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Другой астанчанин создал для окружения иллюзию, что он миллионер, кутил на миллионы, но тоже был разоблачен.

