Афера с автокредитами на 250 млн тенге раскрыта в Астане

В Астане на безработных и людей с инвалидностью обманом оформляли автокредиты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2025 года рассказали в столичной прокуратуре.

"В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня. От их действий пострадали 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге", – сказано в сообщении.

Деньги использовались мошенниками в личных целях. А потерпевшие оказались должниками по кредитам.

В отношении подозреваемых проведено досудебное расследование по статьям 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 190 УК (мошенничество), они взяты под стражу и преданы суду.

Ранее известный адвокат Жанна Уразбахова предупредила казахстанцев о случаях мошенничества, связанных с пригоном автомобилей из Кореи и Грузии.