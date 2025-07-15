#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
524.24
612.94
6.68
События

Афера с автокредитами на 250 млн тенге раскрыта в Астане

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 16:28 Фото: freepik
В Астане на безработных и людей с инвалидностью обманом оформляли автокредиты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 июля 2025 года рассказали в столичной прокуратуре.

"В ходе расследования установлено, что злоумышленники путем уговоров незаконно оформляли автокредиты на несуществующие автомобили в банках второго уровня. От их действий пострадали 65 лиц, сумма ущерба составила свыше 250 млн тенге", – сказано в сообщении.

Деньги использовались мошенниками в личных целях. А потерпевшие оказались должниками по кредитам.

В отношении подозреваемых проведено досудебное расследование по статьям 262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и 190 УК (мошенничество), они взяты под стражу и преданы суду.

Ранее известный адвокат Жанна Уразбахова предупредила казахстанцев о случаях мошенничества, связанных с пригоном автомобилей из Кореи и Грузии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
МЧС круглосуточно борется с последствиями засухи в Кызылординской области
События
16:31, Сегодня
МЧС круглосуточно борется с последствиями засухи в Кызылординской области
Президент дал поручения Бозумбаеву в сфере ЖКХ
События
16:04, Сегодня
Президент дал поручения Бозумбаеву в сфере ЖКХ
Интернет 10 Гбит/с теперь в Казахстане: "Казахтелеком" запустил сеть нового поколения
События
15:32, Сегодня
Интернет 10 Гбит/с теперь в Казахстане: "Казахтелеком" запустил сеть нового поколения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: