На три мегаполиса Казахстана надвигаются дожди

Фото: unsplash

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозой. При этом жару никто не отменял, и максимально температура прогреется до +36°С. Об этом стало известно из прогноза на 22, 23 и 24 августа 2025 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 22 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

23 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С.

24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.

23 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С. Прогноз погоды по Шымкенту 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +34+36°С.

23 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +32+34°С.

24 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С. Материал по теме Похолодание, ливни с градом и 37-градусная жара обрушатся на Казахстан Ранее сообщалось, что на 21 августа 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана.

