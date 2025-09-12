#АЭС в Казахстане
Общество

Резкое похолодание до 0°С, ливни и град надвигаются на Казахстан

осень, люди с зонтиками, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 13:49 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящие выходные и начале следующей недели ожидаются резкое похолодание до 0°С, ливни и град, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 13-15 сентября 2025 года, предоставленном пресс-службой РГП "Казгидромет":

"В ближайшие дни в связи с прохождением фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами".

Отмечается, что сильный дождь, град и шквал ожидаются:

  • 13-14 сентября – в Восточно-Казахстанской области,
  • 14 сентября – в горных районах области Жетысу,
  • 15 сентября – в Мангистауской области.
"По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре, на юго-востоке республики в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в температурном фоне ожидается понижение температур:

  • на востоке страны ночью – до 0+9°С, днем – до +10+22°С,
  • на юге страны ночью – до +10+16, днем – до +17+28°С,
  • в центре страны – до +1+9°С, днем – до +12+20°С.
"На севере, северо-западе ожидается повышение дневных температур до +12+19°С. На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще трех городов об НМУ. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
