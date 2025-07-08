Названы регионы Казахстана, которые накроет сильная жара до +38°С

Фото: pixabay

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 9 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем сильная жара ожидается: в Западно-Казахстанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на юге Актюбинской области – до +35°С ,

, в Атырауской области – до +35+37°С ,

, на юге Мангистауской области – до +38°С. "Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, юге, юго-востоке, в центре республики прогнозируются дожди с грозами, на севере страны ожидается сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере, юго-востоке – шквал, ночью и утром на севере, северо-западе – туман", – следует из прогноза. Также синоптики добавили, что ожидается: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Атырауской, на востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, на западе, юге Западно-Казахстанской, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, в центре области Улытау, на западе, севере Акмолинской области;

– в Мангистауской, Атырауской, на востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, на западе, юге Западно-Казахстанской, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, в центре области Улытау, на западе, севере Акмолинской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, юге, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай. Материал по теме К жителям Астаны, Алматы и еще трех городов с предупреждением обратились синоптики О том, когда спадет жара и пойдут дожди в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.

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