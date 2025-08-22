Сообщение от "1414" стоило казахстанке жилья и миллионов сбережений

70-летняя пенсионерка оказалась под психологическим давлением мошенников и в течение двух месяцев отдала им более 18 млн тенге, оставшись без жилья, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области 22 августа 2025 года рассказали, что потерпевшая обратилась к ним лишь в начале августа, осознав, что стала жертвой обмана.

"В ходе досудебного расследования установлено, что пенсионерка сначала перевела мошенникам сбережения, накопленные за 20 лет (около 9 миллионов тенге), а затем – средства, вырученные от продажи квартиры. Обе суммы были переданы через службу такси – в конце июня и в конце июля, соответственно", – сообщили в ДП.

Мошенники действовали по типичной схеме: сначала на телефон потерпевшей поступило SMS-сообщение с номера "1414", после чего с ней связались лица, представившиеся сотрудниками службы безопасности портала eGov и Национальной безопасности. Под предлогом атаки на ее банковский счет они убедили женщину снять деньги, чтобы положить их на "безопасный" счет.

Узнав, что одинокая пенсионерка планирует продать квартиру для переезда к дочери за границу, злоумышленники уговорили ее передать и эти средства.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники киберполиции установили, что деньги были отправлены в город Шымкент. В ходе командировки оперативная группа выявила и изъяла похищенные средства".

22 августа сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области вернули 70-летней пенсионерке более 9 млн тенге, похищенных кибермошенниками.

"Хотя я всю жизнь проработала учителем и считаю себя грамотным человеком, не понимаю, как смогла поверить мошенникам. Даже не знаю, почему сразу не обратилась в полицию или банк. Через два дня у меня день рождения, и вы сделали мне настоящий подарок", – сказала пенсионерка, поблагодарив полицейских.

А алматинка едва не лишилась 32 млн тенге, думая, что участвует в спецоперации.