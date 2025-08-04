70 млрд тенге на фиктивных тендерах: в Алматы задержаны фигуранты крупного дела

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

"За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тысяч до 1,5 млн тенге", – отмечено в релизе от АФМ за 4 августа 2025 года.

Так, общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).

По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.

"Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Следствие продолжается". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

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