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События

70 млрд тенге на фиктивных тендерах: в Алматы задержаны фигуранты крупного дела

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 11:18 Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

"За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тысяч до 1,5 млн тенге", – отмечено в релизе от АФМ за 4 августа 2025 года.

Так, общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).

По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.

"Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор. Следствие продолжается".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Ранее АФМ предоставило шокирующий отчет о том, как семья из Астаны "на спасении сына" купила 3 квартиры и делала ставки. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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