Эко-квиз "Таза Қазақстан" собрал сотни участников в Астане
Последние летние вечера в столице становятся особенно теплыми и насыщенными. Арбат, как всегда, оживает под звуки музыки, смеха и разговоров. Но сегодняшний вечер оказался особенным – в привычный ритм вплелся эко-квиз, проведенный в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".
Фото: Zakon.kz/Акимат города Астаны
На уютной пешеходной улице собрались около сотни участников – семьи с детьми, компании друзей и случайные прохожие, решившие проверить свои знания о природе и экологии.
Атмосфера была легкой и дружеской: смех детей перемешивался с аплодисментами команд, а ведущие задавали вопросы, которые заставляли задуматься о том, насколько бережно мы относимся к окружающему миру.
Для победителей организаторы подготовили подарки – интеллектуальные игры, игрушки для детей и спортивные мячи. Но главным призом для многих стала сама атмосфера единения и осознание, что забота о природе начинается с маленьких шагов каждого человека.
Эко-квиз стал напоминанием о том, что чистота наших городов зависит от общей ответственности. И, пожалуй, в эти последние теплые дни лета такое послание звучит особенно актуально.
Ранее работники столичных учреждений культуры присоединились к республиканской инициативе "Таза Қазақстан" и провели акцию чистоты у памятника ханам Керей и Жанибек, а также Театра драмы имени М. Горького.