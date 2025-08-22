Эко-квиз "Таза Қазақстан" собрал сотни участников в Астане

Сегодня, 22 августа 2025 года, около сотни жителей Астаны собрались, чтобы проверить свои знания об экологии и напомнить себе, что чистота города начинается с каждого из нас, передает корреспондент Zakon.kz.

Последние летние вечера в столице становятся особенно теплыми и насыщенными. Арбат, как всегда, оживает под звуки музыки, смеха и разговоров. Но сегодняшний вечер оказался особенным – в привычный ритм вплелся эко-квиз, проведенный в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Фото: Zakon.kz/Акимат города Астаны

На уютной пешеходной улице собрались около сотни участников – семьи с детьми, компании друзей и случайные прохожие, решившие проверить свои знания о природе и экологии.

Атмосфера была легкой и дружеской: смех детей перемешивался с аплодисментами команд, а ведущие задавали вопросы, которые заставляли задуматься о том, насколько бережно мы относимся к окружающему миру.

Для победителей организаторы подготовили подарки – интеллектуальные игры, игрушки для детей и спортивные мячи. Но главным призом для многих стала сама атмосфера единения и осознание, что забота о природе начинается с маленьких шагов каждого человека.

Эко-квиз стал напоминанием о том, что чистота наших городов зависит от общей ответственности. И, пожалуй, в эти последние теплые дни лета такое послание звучит особенно актуально.

Ранее работники столичных учреждений культуры присоединились к республиканской инициативе "Таза Қазақстан" и провели акцию чистоты у памятника ханам Керей и Жанибек, а также Театра драмы имени М. Горького.

