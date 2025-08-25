#АЭС в Казахстане
Общество

26 августа в Алматы пройдут масштабные отключения воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 09:55 Фото: freepik
В Алматы продолжаются работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения. В связи с этим жителей и гостей города предупредили о том, что во вторник, 26 августа 2025 года, ожидается временное отключение холодной воды, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ГКП на ПХВ "Алматы Су", 26 августа будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в Ауэзовском, Бостандыкском и Наурызбайском районах.

Ограничения ожидают алматинцев в контуре следующих улиц:

  • пр. Абая – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Ашимова;
  • ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова – ул. Яссауи;
  • ул. Жандосова – р. Большая Алматинка – пр. Аль-Фараби – ул. Саина;
  • ул. Жандосова – ул. Саина – ул. Аскарова – р. Каргалы.
  • по ул. Дулати, мкр. Хан-Тенгри,

Кроме того, специалисты уведомляют о том, что в период выполнения работ ожидается понижение давления в районах, ограниченных пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Саина – пр. Абая.

Если у жителей города возникнут вопросы и предложения, то за дополнительной информацией можно обратиться по телефону 274-66-66.

Также ограничения коснутся жителей Жетысуского района, но уже 28 августа. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
