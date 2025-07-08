К жителям Астаны, Алматы и еще трех городов с предупреждением обратились синоптики

В пяти казахстанских городах сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили синоптики.

"8 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Астане, Алматы, Актобе, ночью – в Атырау". РГП "Казгидромет"

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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8 июля 2025 года в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. Подробнее об этом можете прочитать здесь.