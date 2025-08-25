#АЭС в Казахстане
Общество

Ботсад Алматы временно меняет режим работы

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, город Алматы, ботсад, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:59 Фото: pexels
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы внес изменения в график работы. Так, согласно размещенному заявлению в социальных сетях, 26 августа 2025 года – санитарный день, сообщает Zakon.kz.

Специалисты, обращаясь к посетителям, уточнили, что в связи с тем, что первый понедельник месяца – 1 сентября – является выходным днем, санитарный день переносится на 26 августа.

"Во вторник 26 августа ботсад будет закрыт для посещений".Пресс-служба ГБС Алматы

Также в дополнении сказано, что в остальные дни график работы ГБС остается прежним:

"Сад работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".

Администрация ГБС на постоянной основе напоминает о списке ограничений для посетителей. Специалисты надеются, что гости сада будут бережно относиться к растениям и птицам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
