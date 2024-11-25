Военные самолеты в небе, перекрытие улиц: Служба госохраны обратилась к жителям Астаны

Служба государственной охраны (СГО) обратилась к жителям Астаны с предупреждением о военной авиации и перекрытии улиц, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в опубликованной 25 ноября информации, в рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной", – сообщили в СГО.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.

23 и 24 ноября над Астаной пролетала истребительная авиация с демонстрацией специальных дымовых шлейфов.