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Законодательство РК

Военные самолеты в небе, перекрытие улиц: Служба госохраны обратилась к жителям Астаны

Астана, военные самолеты в небе, перекрытие улиц, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 09:23 Фото: РТРК
Служба государственной охраны (СГО) обратилась к жителям Астаны с предупреждением о военной авиации и перекрытии улиц, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в опубликованной 25 ноября информации, в рамках подготовки и проведения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники. Кроме того, 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной", – сообщили в СГО.

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня.

23 и 24 ноября над Астаной пролетала истребительная авиация с демонстрацией специальных дымовых шлейфов.

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