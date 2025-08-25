"Дети – дорогое удовольствие": казахстанцы спорят о расходах на школу
Список покупок достаточно широк. Школьная форма, обувь, не стоит забывать про физкультуру и сменку, канцелярские товары, рюкзаки и прочие принадлежности. Журналисты редакции ZTB.kz решили выяснить, сколько же казахстанцы тратят на сборы в школу. Для этого они устроили опрос на улицах.
Так, одна из мам уточнила, что на канцелярию только на одного ребенка ушло 15 тысяч тенге. По вещам – примерно 60-70 тысяч на двоих. По словам казахстанки, каждый год цены растут.
Другая родительница пояснила, что потратила 150 тысяч. Но все купила в единичном экземпляре.
Третий респондент добавила, что так как ее дочь – подросток, то ее требования завышены. Если в 2024 году было израсходовано 70 тысяч, то в уже в этом – 130. Больше всего стоила одежда.
"Ощутимо. Через год у меня будет два школьника. Тогда даже боюсь представить", – заключила автор.
Материал по теме
Однако комментаторы под постом удивились таким ответам и заявили, что "дети – дорогое удовольствие".
- Без спортивки и прочих дополнительных вещей на базу ушло 200 тысяч вместе с канцелярскими товарами.
- 60 тысяч? Таких цен нет!
- На одну 200 тысяч потратили. Какие 50-70?
- Тысяч 600 у нас ушло только одеть троих, 2 школьника и садиковский ребенок. Это без курточек на осень. Только самое необходимое.
- Не верьте первой девушке! На такую сумму даже 10 лет назад невозможно было собрать двоих детей!
- 100 тысяч на одного ребенка, без рюкзака и канцелярии!
- На одного ребенка ушло 240 тысяч, и это без верхней одежды, – пишут другие казахстанцы.
Ранее мы сообщали, что учебный процесс начинается со 2 сентября и завершится 25 мая. Стоит уточнить, что дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы.