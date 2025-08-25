"Дети – дорогое удовольствие": казахстанцы спорят о расходах на школу

Как обычно, лето пролетело незаметно. Уже через неделю школьники вернутся за парты и начнут вспоминать, чему их учили. А пока у них еще есть время набраться сил, родители ведут подготовку своих драгоценных чад к учебному году, сообщает Zakon.kz.

Список покупок достаточно широк. Школьная форма, обувь, не стоит забывать про физкультуру и сменку, канцелярские товары, рюкзаки и прочие принадлежности. Журналисты редакции ZTB.kz решили выяснить, сколько же казахстанцы тратят на сборы в школу. Для этого они устроили опрос на улицах.

Так, одна из мам уточнила, что на канцелярию только на одного ребенка ушло 15 тысяч тенге. По вещам – примерно 60-70 тысяч на двоих. По словам казахстанки, каждый год цены растут.

Другая родительница пояснила, что потратила 150 тысяч. Но все купила в единичном экземпляре.

Третий респондент добавила, что так как ее дочь – подросток, то ее требования завышены. Если в 2024 году было израсходовано 70 тысяч, то в уже в этом – 130. Больше всего стоила одежда.

"Ощутимо. Через год у меня будет два школьника. Тогда даже боюсь представить", – заключила автор.

Однако комментаторы под постом удивились таким ответам и заявили, что "дети – дорогое удовольствие".

Без спортивки и прочих дополнительных вещей на базу ушло 200 тысяч вместе с канцелярскими товарами.

60 тысяч? Таких цен нет!

На одну 200 тысяч потратили. Какие 50-70?

Тысяч 600 у нас ушло только одеть троих, 2 школьника и садиковский ребенок. Это без курточек на осень. Только самое необходимое.

Не верьте первой девушке! На такую сумму даже 10 лет назад невозможно было собрать двоих детей!

100 тысяч на одного ребенка, без рюкзака и канцелярии!

На одного ребенка ушло 240 тысяч, и это без верхней одежды, – пишут другие казахстанцы.

Ранее мы сообщали, что учебный процесс начинается со 2 сентября и завершится 25 мая. Стоит уточнить, что дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы.