Сборы в школу дорожают: родители уходят в маркетплейсы и закупаются весь год

Подготовка к новому учебному году в самом разгаре: родители ищут школьную форму и канцтовары, сравнивают цены на рынках и в торговых центрах, а дети примеряют костюмы и сарафаны. Как выглядят сборы к 1 сентября в разных уголках страны – в материале Zakon.kz.

Актау

Собрать ребенка в школу в 2025 году стало дороже, отмечают родители актауских школьников. Многие ищут способ сэкономить: закупаются на маркетплейсах и на рынках. Но пока одни бегают по базарам и школьным ярмаркам в последние дни перед началом нового учебного года, другие начинают готовиться к нему еще с зимы.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Я не понимаю тех, кто возмущается, что все так дорого – мы не можем за один раз отдать 50-100 тысяч! Но вы же не вчера родились – еще в прошлом сентябре знали, что ребенку в школу в следующем году! Покупайте понемногу каждый месяц. Тогда летом останется купить одежду и обувь, потому что за эти три месяца дети могут вырасти очень быстро. Я всегда так делаю – закупаюсь с декабря", – говорит Галина Рудова, жительница Актау.

Разница в ценах на канцтовары на рынке и школьных ярмарках в торговых центрах – небольшая. Однако если закупаться сразу на несколько детей, то она ощутимая.

"Разница в цене всего в 10-30 тенге. Если покупаешь несколько ручек и тетрадей, то, конечно, она незаметна. Но если берешь, к примеру, 50 тетрадей, столько же ручек и карандашей, то экономишь приличную сумму. На маркетплейсах, если честно, цены не сравнивала, я предпочитаю все брать на базаре. Сразу видишь, как пишет ручка, как она будет лежать в руке, можно потрогать бумагу", – отмечает Гульмира Сутбаева, жительница Актау.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Дороже всего собрать в школу первоклассников – считает продавец на рынке Сулу Абенова.

"У учеников старших классов обычно многое остается с прошлого года. А вот для первого класса надо покупать все с нуля. Кроме того, у них очень много товаров для творчества – это и краски, и карандаши, и пластилин, и альбомы, и цветная бумага. И все берут не по одной штуке, а по два набора минимум. Дети же маленькие, поэтому часто теряют, забывают, ломают". Продавец канцтоваров Сулу Абенова

В итоге канцелярские товары для младших школьников выходят в среднем на 30 тысяч тенге, для старших классов можно уложиться и в 15 тысяч. У родителей учеников частных школ (здесь чаще всего родителям самим приходится покупать учебники и рабочие тетради) кошельки пустеют и вовсе с бешеной скоростью. Помимо канцтоваров, комплект учебников и тетрадей к ним стоит в зависимости от их количества – от 40 до 70 тысяч тенге. Многие покупают книги б/у, а вот рабочие тетради приходится брать новые: комплект стоит 12-17 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Рюкзаки, ранцы и сумки – на любой вкус, цвет и кошелек. Есть подороже, с ортопедической спинкой, со множеством креплений, карманов и отделений. Цены на них начинаются от 30 тысяч и выше. Есть рюкзаки самые простые – они стоят в среднем 8-10 тысяч тенге.

Что касается школьной формы, то цены на нее также выросли. Брюки на мальчика младших классов в 2024 году можно было взять за 5 000 тенге, рубашку или поло за 4 000 тенге, а обувь – в среднем за 6-7 тысяч, то в этом году все подорожало на 1-2 тыс. тенге. Для школьников старших классов костюмы выходят дороже – цены начинаются от 25 тысяч за один экземпляр. Обувь для юношей и девушек начинается от 12 тысяч тенге.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Если же с финансами совсем туго, то на помощь приходят объявления в социальных сетях – перед началом нового учебного года многие бесплатно отдают вещи и школьные рюкзаки. Судя по количеству комментариев под этими постами, желающих взять б/у вещи очень много.

Кызылорда

По самым скромным подсчетам, в Кызылорде собрать первоклассника в школу стоит не менее 100 тысяч тенге. В надежде сэкономить кызылординцы идут на рынки. В последние дни лета здесь не протолкнуться. В основном вся одежда из Китая, Турции и Кыргызстана. Комплект хорошего качества для мальчика с пиджаком, жилетом и брюками можно купить за 25-30 тысяч тенге. Для девочки жакет с юбкой или школьный сарафан можно приобрести за 15 тысяч тенге. Цены на белые рубашки/блузки для мальчиков и девочек одинаковы, – от 5 до 10 тысяч тенге, спортивная форма с белой футболкой обойдется от 18 до 25 тысяч тенге. Туфли и кроссовки можно купить от 7 000 тенге и выше – стоимость зависит от модели и качества. Портфели и рюкзаки можно за 8 000 и выше – до 15 000 тенге.

Кызылординка Аягоз Алтынбекова в сентябре отправляет внучку в первый класс. Хлопот много, но все они радостные.

"У нас один школьник, поэтому все затраты на нее одну не напрягают семейный бюджет. Рюкзак купили в магазине за 28 тысяч, рубашку со скидкой за 5 тысяч, две юбки дочь заказала ей в интернет-магазине за 6500 тенге, по 2 пары туфель и кроссовок тоже куплены, спортивную форму привезли из Алматы. Канцелярские товары мы еще не купили, но уже потратили более 70 тысяч тенге. Думаю, чтобы полностью подготовить Марьям к школе, нам понадобится не менее 100 тысяч тенге", – говорит Аягоз Алтынбекова.

Покупатели заметили, что в 2025 году цены на канцелярские товары выросли. Но, как отмечают сами продавцы, есть бюджетные, средние и дорогие товары. В среднем на канцтовары потребуется от 10 до 15 тысяч тенге. В целом, по самым скромным подсчетам, собрать ребенка в школу в Кызылординской области стоит около 100 тысяч тенге. А если в семье несколько школьников, сумма выходит внушительная.

"Поэтому я не устраиваю ажиотажа перед началом нового учебного года. Мои дети 10 и 12 лет заранее обуты и одеты. Благодаря интернет-магазинам я экономлю деньги и покупаю необходимые им вещи в течение года. Сейчас я жду посылку для дочери. Раньше ходила по рынкам, выстаивала ненужные очереди, а сейчас одним кликом заказываю все, что необходимо, и экономлю, и в то же время покупаю удобную одежду, качественные канцелярские принадлежности. Многие мои знакомые так поступают", – говорит кызылординка Асель Сабитова.

Костанай

Традиционный школьный базар возле Центрального рынка в Костанае работает уже три недели. И чем ближе 1 сентября, тем охотнее многие продавцы объявляют скидки и распродажи. И объявления о смене цен активнее появляются на витринах. У одних остались последние размеры обуви и одежды, другие говорят, что они сами владельцы товара и поэтому предлагают более выгодную стоимость. Как отмечают сами продавцы, покупатели приходят разные, одни больше смотрят на соотношение цена – качество, вторые – выбирают товары, которые понравились детям, а третьи пытаются найти компромиссный вариант между ценой и желанием детей.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Нередко приходят бабушки с внуками, и в этом случае чаще всего покупается вещь, которая понравилась ребенку, отцы выбирают на свой вкус, часто не спрашивая цены. А когда приходят за одеждой мамы, то их больше интересует соотношение "качество/стоимость", тем более если учеников два или три. Дети от 6 до 8 лет еще соглашаются с выбором родителей, но со школьниками постарше все гораздо сложнее. Хотя некоторые родители, устав от долгих походов, предлагают подросткам самим выбирать одежду", – рассказала продавец Алина.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Покупки в семье Данченко, где в 2025 году в школу идут сразу три школьника, начались еще в июне. Сборы семиклассника Михаила для семьи получились бюджетными, рюкзак остался с прошлого года, новый костюм с бирками отдали друзья. А канцелярию он выбирал сам, взял набор общих тетрадей, ручек, циркуль и контурные карты. Зато его сестры-близняшки, идущие в первый класс, значительно опустошили семейный бюджет. К примеру, только наборы бантиков, заколок обошлись примерно в 12 тыс. тенге, четыре пары обуви на двоих – еще 30 тыс. тенге. Брюки по 12 900, блузки – 6 300 тенге, рюкзаки по 9500 тенге и спортивные костюмы 10 тыс. тенге за штуку.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Девчонки выбирали красивые ручки, пеналы, рюкзаки. С ними я всегда трачу много. Честно сказать, общий итог еще не подбивала, потому что некоторые вещи брали еще в июне, заказывали на различных маркетплейсах. А вот всю канцелярию покупали сразу в одном магазине. На троих получилось 47 наименований на 66 тыс. тенге. Что касается одежды и обуви, то по ценам особо не рассматривала, брала то, что нравится детям, и чтобы по качеству было хорошее", – поделилась Ида.

Как добавила собеседница, к удивлению, в этом году большой разницы на цены на базаре и в магазинах она не заметила. Зато за последние 10 дней одежда на школьном базаре подешевела. Если в середине августа костюмы на мальчиков были 22-25 тыс. тенге, то теперь – от 12 до 18 тыс. тенге в зависимости от возраста и качества. Вещи на девочек снизились в цене незначительно – на 1000-1500 тенге.