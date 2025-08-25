#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Общество

Поединок "Кайрат" – "Селтик": перекрытие дорог 26 августа и 2 тысячи полицейских на улицах Алматы

полиция Алматы около машин, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 13:42 Фото: ДП Алматы
Департамент полиции (ДП) Алматы 25 августа 2025 года предупредил о том, что в день матча между футбольными командами "Кайрат" и Селтик" на улицах города будут дежурить порядка 2 тысяч полицейских, сообщает Zakon.kz.

Их задача – обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности.

"Ожидается большое количество болельщиков, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков", – сказано в сообщении ДП.

Для предотвращения пробок и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения в квадрате проспекта Абая – улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.

ДП Алматы призвал горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

Матч "Кайрат" – "Селтик" в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 августа на Центральном стадионе Алматы. Зрителей попросили прибыть на стадион за 2-3 часа до начала матча с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Аренда, ипотека и накопления: что изменилось в обеспечении жильем военнослужащих с 1 июля 2025 года
Общество
14:00, Сегодня
Аренда, ипотека и накопления: что изменилось в обеспечении жильем военнослужащих с 1 июля 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: