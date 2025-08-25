Поединок "Кайрат" – "Селтик": перекрытие дорог 26 августа и 2 тысячи полицейских на улицах Алматы

Фото: ДП Алматы

Департамент полиции (ДП) Алматы 25 августа 2025 года предупредил о том, что в день матча между футбольными командами "Кайрат" и Селтик" на улицах города будут дежурить порядка 2 тысяч полицейских, сообщает Zakon.kz.

Их задача – обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности. "Ожидается большое количество болельщиков, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков", – сказано в сообщении ДП. Для предотвращения пробок и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения в квадрате проспекта Абая – улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева. ДП Алматы призвал горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции. Матч "Кайрат" – "Селтик" в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится 26 августа на Центральном стадионе Алматы. Зрителей попросили прибыть на стадион за 2-3 часа до начала матча с учетом времени прохождения контроля (досмотра) при входе.

