Как вели себя болельщики исторического матча "Кайрат" – "Селтик"

Слаженная работа полиции, поддержка горожан и гостей Алматы сделали матч "Кайрат" – "Селтик" спокойным и безопасным. Об этом 27 августа 2025 года заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что важный матч "Кайрат" – "Селтик" в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА прошел без нарушений общественного порядка.

"Болельщики вели себя спокойно и поддерживали команды с уважением. Благодаря взаимному пониманию горожан и работе полиции серьезных нарушений не произошло. Благодарим жителей и гостей Алматы за ответственность и сотрудничество", – отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Безопасность на стадионе и вокруг него обеспечивали около 2 тыс. полицейских.

В ночь на 27 августа 2025 года ФК "Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. На послематчевой пресс-конференции главный тренер алматинского клуба Рафаэль Уразбахтин прокомментировал триумф своих подопечных.