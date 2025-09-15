#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Право

КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС

15 сентября 2025 года
15 сентября 2025 года вступили в действие поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки:

  • регулируют деятельность кооперативов собственников квартир (КСК);
  • исключают простое товарищество из числа формы управления многоквартирными жилыми домами;
  • предоставляют возможность ОСИ и управляющим компаниям совмещать функции управления и содержания общего имущества объекта кондоминиума;
  • расширяют функции жилищной инспекции.

Этот же закон предусматривает, что теперь коммунальные платежи разделены на несколько взносов:

  • текущие взносы – обязательные ежемесячные взносы собственников квартир, нежилых помещений на покрытие расходов по управлению объектом кондоминиума;
  • накопительные взносы – обязательные ежемесячные взносы собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей;
  • целевые взносы – взносы собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок для оплаты мероприятий, не предусмотренных годовой сметой расходов на управление объектом кондоминиума;
  • текущие взносы на содержание парковочных мест, кладовок – обязательные ежемесячные взносы собственников парковочных мест, кладовок на покрытие расходов по содержанию парковочных мест, кладовок.

Вместе с тем поправки в Налоговый кодекс устанавливают порядок налогообложения КСК:

  • отнесения их к некоммерческим организациям;
  • освобождения КСК от уплаты НДС.

Кроме того, внесены поправки в КоАП, касающиеся:

  • ужесточения ответственности за нарушение сроков открытия текущих или сберегательных счетов и предоставление ежемесячного и годового отчетов;
  • установления ответственности за непредставление застройщиком документов, предусмотренных жилищным законодательством представителю собственников.

, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:22
Останется только две формы управления домами: Токаев подписал поправки по ЖКХ

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства" глава государства подписал 15 июля 2025 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
