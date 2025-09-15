КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
15 сентября 2025 года вступили в действие поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.
В частности, поправки:
- регулируют деятельность кооперативов собственников квартир (КСК);
- исключают простое товарищество из числа формы управления многоквартирными жилыми домами;
- предоставляют возможность ОСИ и управляющим компаниям совмещать функции управления и содержания общего имущества объекта кондоминиума;
- расширяют функции жилищной инспекции.
Этот же закон предусматривает, что теперь коммунальные платежи разделены на несколько взносов:
- текущие взносы – обязательные ежемесячные взносы собственников квартир, нежилых помещений на покрытие расходов по управлению объектом кондоминиума;
- накопительные взносы – обязательные ежемесячные взносы собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума или отдельных его частей;
- целевые взносы – взносы собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок для оплаты мероприятий, не предусмотренных годовой сметой расходов на управление объектом кондоминиума;
- текущие взносы на содержание парковочных мест, кладовок – обязательные ежемесячные взносы собственников парковочных мест, кладовок на покрытие расходов по содержанию парковочных мест, кладовок.
Вместе с тем поправки в Налоговый кодекс устанавливают порядок налогообложения КСК:
- отнесения их к некоммерческим организациям;
- освобождения КСК от уплаты НДС.
Кроме того, внесены поправки в КоАП, касающиеся:
- ужесточения ответственности за нарушение сроков открытия текущих или сберегательных счетов и предоставление ежемесячного и годового отчетов;
- установления ответственности за непредставление застройщиком документов, предусмотренных жилищным законодательством представителю собственников.
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства" глава государства подписал 15 июля 2025 года.
