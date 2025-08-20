Взносы за парковки и кладовки в многоквартирных домах: в Министерстве промышленности дали разъяснение

Ранее на просторах Казнета появилась информация о том, что с сентября текущего года собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест и кладовок ожидают некоторые изменения. Возникшие закономерные вопросы Zakon.kz переадресовал профильному министерству.

Какие конкретно изменения вступят в силу с сентября 2025 года?

15 июля 2025 года президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства".

Официально обозначенная цель – "предоставление жильцам права выбора, повышение прозрачности и усовершенствование системы управления многоквартирными жилыми домами".

В частности, жильцы вольны сами решать, создать им ОСИ или сохранить более привычный формат – КСК.

"Действующее законодательство предусматривает три формы управления многоквартирными жилыми домами с градацией по количеству квартир: объединение собственников имущества (ОСИ), если в доме более 30 квартир; простое товарищество для домов до 30 квартир и непосредственное совместное управление (НСУ) до 16 квартир. Закон исключает зависимость выбора формы управления от количества квартир в доме", – поясняют в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Минпроме.

Но это все лирика, поговорим о финансах. Одно из новых требований к КСК – открытие отдельных счетов для каждого дома. Так за денежными потоками и направлением их вливаний будто бы легче уследить.

Есть и другой любопытный момент, касающийся расходов:

"Действующее законодательство не позволяет ОСИ или управляющим компаниям выполнять функции по сервисному обслуживанию общего имущества объекта кондоминиума. Однако правоприменительная практика показала малоэффективность данной схемы. Теперь ОСИ, КСК и управляющие компании смогут параллельно оказывать услуги как управления, так и содержания многоквартирных жилых домов. Это позволит оперативно реагировать на проблемы, в том числе на аварийные ситуации без дополнительной бюрократии".

Вдобавок внесены поправки в Кодекс "Об административных правонарушениях". Они предусматривают ужесточение ответственности за нарушение сроков открытия текущих и (или) сберегательных счетов, предоставления ежемесячного и годового отчетов.

Поправки в Налоговый кодекс касаются установления порядка налогообложения КСК, в частности, отнесения их к некоммерческим организациям. Кроме того – освобождения КСК от уплаты НДС.

Положения закона вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 18 сентября 2025 года.

Что изменилось в плане взносов и возрастут ли суммы?

"В действующем Законе "О жилищных отношениях" уже предусмотрены текущие взносы, целевые взносы и накопительные взносы. Однако текущие и накопительные были обозначены как расходы. В целях улучшения правовой ясности термин "расходы" был заменен на термин "взносы", – говорят в комитете.

При этом политика в части оплаты для собственников квартир, нежилых помещений текущих, целевых и накопительных взносов, по их словам, не изменится.

Что до размера взносов, то он зависит от потребностей жильцов в услугах, а также от рыночных цен. Решение принимается большинством голосов на собрании и оформляется протоколом.

Как теперь будут производиться взносы за парковки и кладовки?

В действующей редакции Закона РК "О жилищных отношениях" уже предусмотрено, что собственники парковочных мест, кладовок обязаны оплачивать расходы за содержание парковочного места, кладовки, в том числе целевые взносы на эти цели. В новой только дается понятие взносов.

"При этом в статье 50 Закона РК "О жилищных отношениях" предусмотрено, что расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума производятся ежемесячно. В этой связи текущие взносы на содержание парковочных мест, кладовок производятся ежемесячно".

О каких "расходах по содержанию", собственно, речь?

Приказом министерства от 30 марта 2020 года № 166 утверждена Методика расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. Данная методика применяется при расчете затрат на содержание парковочных мест, кладовок.

Касательно перечня работ. Комитет упоминает следующие:

обеспечение санитарного состояния парковочных мест и паркинга, а также прилегающей территории кладовки; дератизация, дезинсекция, дезинфекция паркингов; видеонаблюдение; ремонт, техническое содержание ворот паркинга; противопожарные мероприятия; оплата коммунальных услуг на содержание паркинга; содержание и техническое обслуживание слаботочных инженерных систем, систем по оказанию услуг телефонной связи, телевидения и интернета, за исключением оборудования и кабеля, расположенного в квартире, нежилом помещении, кладовке; хозяйственные расходы; техническое обслуживание, локализация аварийных случаев инженерных систем паркинга; подготовка инженерных систем и оборудований паркинга к сезонной эксплуатации.

Конкретный размер оплаты за содержание парковочного места, кладовки утверждается на собрании. И высчитывается он по площади непосредственно этих объектов, никак не квартиры.

К слову, в действующем законодательстве, с 2023 года, уже предусмотрена обязанность оплаты за содержание парковочных мест, кладовок. Только ранее размер оплаты утверждался в соответствии с уже упомянутой методикой расчета сметы расходов.

Кто освобождается от уплаты этих взносов?

Обязанность оплаты текущих взносов за содержание парковочных мест, кладовок распространяется только на собственников парковочных мест, кладовок. Если человек обзавелся лишь квартирой, он будет оплачивать только взнос на управление объектом кондоминиума, размер которого так же определяется на собрании.

