Послание президента: "Таза Қазақстан" объединяет людей

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев рассказал об участии бизнеса, крупных предприятий и множества других организаций в сохранении природы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, бизнес, крупные предприятия и другие отечественные компании рассматриваются как важные партнеры в реализации природоохранных инициатив, передает пресс-служба ведомства.

"Многие компании в Казахстане уже участвуют в мероприятиях под эгидой "Таза Қазақстан", внедряют устойчивые технологии и поддерживают экопроекты в регионах своего присутствия", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобороны экологии и природных ресурсов РК

Также, по его словам, в Казахстане активно внедряют системы раздельного сбора мусора. Например, в городах страны активно внедряются экобоксы и фандоматы, принимающие вторсырье и поощряющие граждан бонусами за сданный пластик и алюминий. Уже сегодня частный бизнес установил более 100 фандоматов в Астане, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорске.

"Кроме того, до конца августа в рамках пилотного проекта в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более одной тысячи экобоксов для раздельного сбора мусора", – отметил министр.

По его словам, такие меры позволяют снижать объем отходов, направляемых на полигоны, и одновременно развивать экологическое сознание у подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

С начала 2025 года в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан" по всей стране проведено более 767 мероприятий. Среди них известные экологические акции, уже ставшие традиционными:

"Таза кәсіп – таза аймақ" – чистое производство для чистого региона,

"Киелі мекен" – охрана природных и священных мест,

"Таза өлке" – общее очищение территорий,

"Мөлдір бұлақ" – сохранение чистоты родников и водоемов.

Каждая из этих акций вносит вклад в улучшение состояния окружающей среды и объединяет усилия различных слоев общества: граждан, бизнеса, студентов, школьников и представителей власти.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

