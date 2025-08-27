#АЭС в Казахстане
Общество

Послание президента: "Таза Қазақстан" объединяет людей

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 08:52 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев рассказал об участии бизнеса, крупных предприятий и множества других организаций в сохранении природы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, бизнес, крупные предприятия и другие отечественные компании рассматриваются как важные партнеры в реализации природоохранных инициатив, передает пресс-служба ведомства.

"Многие компании в Казахстане уже участвуют в мероприятиях под эгидой "Таза Қазақстан", внедряют устойчивые технологии и поддерживают экопроекты в регионах своего присутствия", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобороны экологии и природных ресурсов РК

Также, по его словам, в Казахстане активно внедряют системы раздельного сбора мусора. Например, в городах страны активно внедряются экобоксы и фандоматы, принимающие вторсырье и поощряющие граждан бонусами за сданный пластик и алюминий. Уже сегодня частный бизнес установил более 100 фандоматов в Астане, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорске.

"Кроме того, до конца августа в рамках пилотного проекта в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более одной тысячи экобоксов для раздельного сбора мусора", – отметил министр.

По его словам, такие меры позволяют снижать объем отходов, направляемых на полигоны, и одновременно развивать экологическое сознание у подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

С начала 2025 года в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан" по всей стране проведено более 767 мероприятий. Среди них известные экологические акции, уже ставшие традиционными:

  • "Таза кәсіп – таза аймақ" – чистое производство для чистого региона,
  • "Киелі мекен" – охрана природных и священных мест,
  • "Таза өлке" – общее очищение территорий,
  • "Мөлдір бұлақ" – сохранение чистоты родников и водоемов.

Каждая из этих акций вносит вклад в улучшение состояния окружающей среды и объединяет усилия различных слоев общества: граждан, бизнеса, студентов, школьников и представителей власти.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Недавно масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай.

Фото Алия Абди
Алия Абди
