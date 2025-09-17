Половина нормы за вечер: дождь в Алматы 16 сентября превзошел все ожидания

Пока в социальных сетях делятся последствиями ливня, прошедшего 16 сентября 2025 года в Алматы, специалисты решили рассказать о ситуации в городе и работе коммунальных служб, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сильный дождь в городе начался в 16:00.

"Выпало до 15 мм осадков, что составило более половины месячной нормы. В верхней части города из-за переполнения арыков образовались локальные подтопления дорог", – сказано в заявлении Telegram-канала Almaty_Joly, специализирующегося на дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.

В дополнительной части сказано: для ликвидации последствий были задействованы 96 единиц спецтехники, 40 мотопомп, 19 ассенизаторных машин, свыше 400 рабочих и 71 мобильная бригада.

Также работали подразделения ДЧС и Службы спасения города.

Все подтопления, как отмечают эксперты, устранены, ситуация под контролем коммунальных служб.

"В ночное время на дежурстве остаются 189 единиц техники и 180 рабочих для обеспечения безопасности движения", – добавили в пресс-службе.

Материал по теме Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы

Мы уже рассказывали, что после дождя пострадали не только дороги, но и автомобили: на улице Аманжол 13 машин провалились под асфальт. Как выяснилось, автомобили были в движении, но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.