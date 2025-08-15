"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев
Известный блогер Александр Зубарев последнее время проводит в Алматы. Стример с друзьями успели посетить озеро Иссык, Большое Алматинское озеро и горный курорт Шымбулак, сообщает Zakon.kz.
Каждая достопримечательность вызывала у него небывалый восторг. Так, одно из последних видео снято со смотровой площадки на Шымбулаке. В кадре Зубарев лицезреет величественные горы.
Пользователи Сети наперебой благодарят его за возможность увидеть Казахстан. Сами же казахстанцы считают его уже соотечественником.
- Кажется, только Зубарев продвигает туризм Казахстана.
- Зубарев теперь новая достопримечательность Алматы?
- Дорогой Зубарев, оставайся жить в Казахстане, мы всегда рады гостям.
- Рахмет, что показываешь красоты Казахстана.
- Есть двое, кто сделал так много для Алматы и Казахстана, – это ты и та саранча на Джей Ло. Спасибо вам.
- Дайте ему уже гражданство Казахстана.
- Александр, как вы здорово показываете природу нашего Казахстана. Так приятно смотреть.
- Я в Алматы живу, но экскурсовод у меня – Зубарев.
- Ты сейчас Алматы разрекламируешь и тут окончательно невозможно будет проехать.
- Как тебе подходит Алматы.
- Вы так классно и с любовью рассказываете про Алматушечку!
- Алматы тебя любит по-любому! Умеешь греть сердца народов!
- Зубарев, ты уже чистый алматинец!
- Не показывайте ему Кольсай и Каинды. Он с ума сойдет.
- Официально заявляю! Хочу, чтобы вы жили у нас и стали нашим гражданином.
В июле самый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко также посещал Алматы и влюбился в город.
