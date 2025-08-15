#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Новости спорта
Культура и шоу-бизнес

"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев

Александр Зубарев, природа, Алматы, Казахстан, восхищение, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:32 Фото: Instagram/zubarefff
Известный блогер Александр Зубарев последнее время проводит в Алматы. Стример с друзьями успели посетить озеро Иссык, Большое Алматинское озеро и горный курорт Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Каждая достопримечательность вызывала у него небывалый восторг. Так, одно из последних видео снято со смотровой площадки на Шымбулаке. В кадре Зубарев лицезреет величественные горы.

Пользователи Сети наперебой благодарят его за возможность увидеть Казахстан. Сами же казахстанцы считают его уже соотечественником.

  • Кажется, только Зубарев продвигает туризм Казахстана.
  • Зубарев теперь новая достопримечательность Алматы?
  • Дорогой Зубарев, оставайся жить в Казахстане, мы всегда рады гостям.
  • Рахмет, что показываешь красоты Казахстана.
  • Есть двое, кто сделал так много для Алматы и Казахстана, – это ты и та саранча на Джей Ло. Спасибо вам.
  • Дайте ему уже гражданство Казахстана.
  • Александр, как вы здорово показываете природу нашего Казахстана. Так приятно смотреть.
  • Я в Алматы живу, но экскурсовод у меня – Зубарев.
  • Ты сейчас Алматы разрекламируешь и тут окончательно невозможно будет проехать.
  • Как тебе подходит Алматы.
  • Вы так классно и с любовью рассказываете про Алматушечку!
  • Алматы тебя любит по-любому! Умеешь греть сердца народов!
  • Зубарев, ты уже чистый алматинец!
  • Не показывайте ему Кольсай и Каинды. Он с ума сойдет.
  • Официально заявляю! Хочу, чтобы вы жили у нас и стали нашим гражданином.

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:32
"Рай на земле": самый улыбчивый бизнесмен из России прогулялся босиком по Медеу

В июле самый улыбчивый бизнесмен из России Николай Василенко также посещал Алматы и влюбился в город.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
