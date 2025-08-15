"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев

Известный блогер Александр Зубарев последнее время проводит в Алматы. Стример с друзьями успели посетить озеро Иссык, Большое Алматинское озеро и горный курорт Шымбулак, сообщает Zakon.kz.

Каждая достопримечательность вызывала у него небывалый восторг. Так, одно из последних видео снято со смотровой площадки на Шымбулаке. В кадре Зубарев лицезреет величественные горы.

Пользователи Сети наперебой благодарят его за возможность увидеть Казахстан. Сами же казахстанцы считают его уже соотечественником.

Кажется, только Зубарев продвигает туризм Казахстана.

Зубарев теперь новая достопримечательность Алматы?

Дорогой Зубарев, оставайся жить в Казахстане, мы всегда рады гостям.

Рахмет, что показываешь красоты Казахстана.

Есть двое, кто сделал так много для Алматы и Казахстана, – это ты и та саранча на Джей Ло. Спасибо вам.

Дайте ему уже гражданство Казахстана.

Александр, как вы здорово показываете природу нашего Казахстана. Так приятно смотреть.

Я в Алматы живу, но экскурсовод у меня – Зубарев.

Ты сейчас Алматы разрекламируешь и тут окончательно невозможно будет проехать.

Как тебе подходит Алматы.

Вы так классно и с любовью рассказываете про Алматушечку!

Алматы тебя любит по-любому! Умеешь греть сердца народов!

Зубарев, ты уже чистый алматинец!

Не показывайте ему Кольсай и Каинды. Он с ума сойдет.

Официально заявляю! Хочу, чтобы вы жили у нас и стали нашим гражданином.

