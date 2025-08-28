Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова

Фото: Zakon.kz

В Алматы продолжаются ремонтные работы на дорогах. На этот раз жителей и гостей города предупредили об ограничениях по улице Аскарова, сообщает Zakon.kz.

Так, информация размещена в Тelegram-канале Almaty_Joly: "С 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Садыкова до ул. Саина". Фото: Telegram/AlmatyJoly Специалисты уточнили, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Ранее стало известно, что в Астане на два дня перекроют дорогу к поселку Нурлы.

