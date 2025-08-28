#АЭС в Казахстане
Общество

Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 18:00 Фото: Zakon.kz
В Алматы продолжаются ремонтные работы на дорогах. На этот раз жителей и гостей города предупредили об ограничениях по улице Аскарова, сообщает Zakon.kz.

Так, информация размещена в Тelegram-канале Almaty_Joly:

"С 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Садыкова до ул. Саина".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Специалисты уточнили, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ранее стало известно, что в Астане на два дня перекроют дорогу к поселку Нурлы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
