Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова
В Алматы продолжаются ремонтные работы на дорогах. На этот раз жителей и гостей города предупредили об ограничениях по улице Аскарова, сообщает Zakon.kz.
Так, информация размещена в Тelegram-канале Almaty_Joly:
"С 22:00 28 августа до 06:00 29 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Садыкова до ул. Саина".
Специалисты уточнили, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Ранее стало известно, что в Астане на два дня перекроют дорогу к поселку Нурлы.
