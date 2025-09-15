Улицу Туркебаева в Алматы перекроют до 20 сентября из-за срочного ремонта

Для жителей Алмалинского района Алматы опубликована важная информация. Заявление касается ремонтных работ по улице Туркебаева, сообщает Zakon.kz.

Объявление размещено в Telegram-канале Almaty_Joly 15 сентября 2025 года.

Специалисты уточняют, что ранее уже сообщали о завершающих работах по прокладке инженерных сетей на ул. Туркебаева:

"Первоначально перекрытие дороги планировалось только по выходным дням, чтобы снизить нагрузку на дорожное движение и создать максимально комфортные условия для жителей и водителей. Однако в акимат обратились жители, которые ожидают подключения к системе водоотведения, с просьбой ускорить процесс".

Теперь же с учетом обращений было принято решение изменить график и проводить работы ежедневно, чтобы завершить проект в сжатые сроки – за пять дней.

С участком перекрытия можно ознакомиться по этому снимку:

Фото: Telgram/AlmatyJoly

В итоге, улица Туркебаева (от Кулумбетова до Карасай батыра) будет перекрыта с 10:00 до 22:00 на пять дней (с 15 по 20 сентября).

В заключительной части жителей поблагодарили за понимание и терпение.

