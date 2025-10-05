#АЭС в Казахстане
Общество

Величественная луна над пиком Абая: видео алматинского фотографа поразило Казнет

Луна, Дмитрий Доценко, пик Абая, горы, видео , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 21:40 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко 5 октября опубликовал в Instagram впечатляющее видео, на котором огромная луна поднимается над пиком Абая, сообщает Zakon.kz.

Кадры быстро привлекли внимание пользователей, а многие приняли их за работу искусственного интеллекта из-за нереалистично красивого вида.

В подписи к ролику автор отметил, что в этом году исполнилось 180 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. По словам фотографа, это видео он посвятил поэту и философу, для которого луна символизировала движение, обновление и гармонию мира.

"Для меня же луна – почти живой объект съемки. В ней есть какая-то магия и тайна. Словно она имеет душу, будто наблюдает за нами, каждый раз являясь в новом облике", – написал Доценко.

Фотограф подчеркнул, что совпадение момента восхода луны с пиком, носящим имя Абая, выглядит символично – как соединение "таланта поэта и магии неба".

Видео собрало множество восторженных комментариев.

Ранее Дмитрий Доценко поделился с подписчиками новой серией фотографий осени в горах Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
