Общество

День рождения крокодила отметили в Алматы

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 07:27 Фото: Zakon.kz
8 августа в Алматинском зоопарке отпраздновали 39-летие крокодила Фиделя, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы зоопарка, Фидель – редкий кубинский крокодил. Он родился в 1986 году и прибыл в Алматы в 2001 году из Рижского зоопарка.

"Несмотря на свой возраст, Фидель остается бодрым и по-крокодильи невозмутимым", – делятся в зоопарке.

Фото: Instagram/almatyzoo

Постоянные посетители зоопарка пожелали имениннику острых зубов, веселого настроения, вкусных трофеев и ярких приключений.

"Желаю плавать в океане удачи и греться на солнышке счастья!" – подписала свое пожелание жительница Алматы.

В этот же день в Алматы спортсмены-экстремалы раскритиковали скейт-парк возле озера Сайран.

Алия Абди
Алия Абди
