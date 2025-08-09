День рождения крокодила отметили в Алматы
8 августа в Алматинском зоопарке отпраздновали 39-летие крокодила Фиделя, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы зоопарка, Фидель – редкий кубинский крокодил. Он родился в 1986 году и прибыл в Алматы в 2001 году из Рижского зоопарка.
"Несмотря на свой возраст, Фидель остается бодрым и по-крокодильи невозмутимым", – делятся в зоопарке.
Постоянные посетители зоопарка пожелали имениннику острых зубов, веселого настроения, вкусных трофеев и ярких приключений.
"Желаю плавать в океане удачи и греться на солнышке счастья!" – подписала свое пожелание жительница Алматы.
