Видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев

23 августа в ходе тушения пожара спасателями МЧС из двухэтажного жилого дома в Алматы пожарные спасли кошку, сообщает Zakon.kz.

В Telegram опубликовано видео, на котором видно, как испуганное животное не хочет отпускать своего спасителя – пожарного, который вынес его из огня.

"Этот момент – наглядное подтверждение того, что при ликвидации пожара спасатели борются не только за безопасность людей, но и не оставляют без внимания домашних животных", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что загорелся частный дом. Затем огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. Позже появились подробности пожара в микрорайоне Горный Гигант в Алматы.