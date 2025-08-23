Видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев
23 августа в ходе тушения пожара спасателями МЧС из двухэтажного жилого дома в Алматы пожарные спасли кошку, сообщает Zakon.kz.
В Telegram опубликовано видео, на котором видно, как испуганное животное не хочет отпускать своего спасителя – пожарного, который вынес его из огня.
"Этот момент – наглядное подтверждение того, что при ликвидации пожара спасатели борются не только за безопасность людей, но и не оставляют без внимания домашних животных", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что загорелся частный дом. Затем огонь перекинулся на кровлю стоящего рядом здания. Позже появились подробности пожара в микрорайоне Горный Гигант в Алматы.
