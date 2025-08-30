#АЭС в Казахстане
Общество

Флаг в небе и мировой рекорд: как в Павлодаре отметили 30-летие Конституции

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 13:58 Фото: Zakon.kz
Павлодарцы установили мировой рекорд, подняв гигантский флаг Казахстана в небо, сообщает Zakon.kz.

По информации pavlodarnews.kz, впервые государственный флаг размером 16×8 метров был поднят в небо при помощи всего одного дрона.

Символ изготовили специально для этого события.

Отмечается, что его уникальность не только в масштабе, но и в техническом исполнении. Подобное не удавалось никому. Теперь этот впечатляющий полет попал в мировую историю.

Ранее мы сообщали, что в Шымкенте отметили 30-летие Конституции торжественным мероприятием.

Асель Аукешева
