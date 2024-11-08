Жителям Астаны сообщили хорошую новость

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Хорошей новостью поделились с жителями и гостями Астаны. С завтрашнего дня, 9 ноября 2024 года, им пообещали, что интервалы между рейсами на пяти маршрутах сократятся на несколько минут. Причина – добавление дополнительных автобусов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 ноября, рассказали в ТОО "City Transportation Systems" (CTS). "С 9 ноября на пяти маршрутах добавляются дополнительные автобусы, что позволит сократить интервалы между рейсами на три минуты", – говорится в обращении, адресованном жителям и гостям Астаны. В компании уточнили, что улучшения касаются следующих маршрутов: маршрут №3 – теперь 14 автобусов (было 12);

маршрут №15 – теперь 16 автобусов (было 15);

маршрут №31 – теперь 10 автобусов (было 7);

маршрут №40 – теперь 19 автобусов (было 18);

маршрут №326 – теперь 4 автобуса (было 3). Материал по теме В Астане заблокируют станции велопроката 23 октября 2024 года стало известно, что несколько новых особенных автобусных маршрутов запустят в Астане. Читайте также Казахстан в снежной ловушке: погода с 9 по 11 ноября

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