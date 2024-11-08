Жителям Астаны сообщили хорошую новость
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Хорошей новостью поделились с жителями и гостями Астаны. С завтрашнего дня, 9 ноября 2024 года, им пообещали, что интервалы между рейсами на пяти маршрутах сократятся на несколько минут. Причина – добавление дополнительных автобусов, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 8 ноября, рассказали в ТОО "City Transportation Systems" (CTS).
"С 9 ноября на пяти маршрутах добавляются дополнительные автобусы, что позволит сократить интервалы между рейсами на три минуты", – говорится в обращении, адресованном жителям и гостям Астаны.
В компании уточнили, что улучшения касаются следующих маршрутов:
- маршрут №3 – теперь 14 автобусов (было 12);
- маршрут №15 – теперь 16 автобусов (было 15);
- маршрут №31 – теперь 10 автобусов (было 7);
- маршрут №40 – теперь 19 автобусов (было 18);
- маршрут №326 – теперь 4 автобуса (было 3).
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