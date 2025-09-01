#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

В Алматы ожидаются дожди, а какой будет погода в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня

желтый лист, окно, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 14:47 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. В прогнозе на 2, 3 и 4 сентября 2025 года говорится, что в южной столице ожидаются дожди, а астанчан и шымкентцев ждет погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.
  • 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
  • 4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
  • 3 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • 4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 2 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.
  • 3 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
  • 4 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 14:47
Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь

В Казахстане в предстоящие три дня ожидается резкое похолодание. Подробнее с прогнозом на 2, 3 и 4 сентября 2025 года можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Особый праздник: в Астане открылась новая комфортная школа
Общество
15:02, Сегодня
Особый праздник: в Астане открылась новая комфортная школа
Что изменится в школах и колледжах Казахстана с 1 сентября
Общество
14:32, Сегодня
Что изменится в школах и колледжах Казахстана с 1 сентября
От "А" до "Т": комфортная школа №117 приняла 21 первый класс в Астане
Общество
14:13, Сегодня
От "А" до "Т": комфортная школа №117 приняла 21 первый класс в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: