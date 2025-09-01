В Алматы ожидаются дожди, а какой будет погода в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. В прогнозе на 2, 3 и 4 сентября 2025 года говорится, что в южной столице ожидаются дожди, а астанчан и шымкентцев ждет погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. Прогноз погоды по Алматы 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.

3 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 2 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +31+33°С.

3 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

4 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +33+35°С. Материал по теме Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь В Казахстане в предстоящие три дня ожидается резкое похолодание. Подробнее с прогнозом на 2, 3 и 4 сентября 2025 года можете ознакомиться здесь.

