Сильные дожди, град и жара надвигаются почти на весь Казахстан

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В Казахстане в предстоящую субботу, 26 июля 2025 года, ожидаются дожди с грозами, местами сильные, а также некоторые регионы накроет сильная жара. Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на юге, востоке и юго-востоке республики. "Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на северо-западе, севере, днем в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – пыльная буря. На северо-западе Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман". РГП "Казгидромет" По данным метеорологов, днем прогнозируется: сильная жара в области Жетысу – до +35+39°C ,

, в Алматинской области – до +35+39°C ,

, в Жамбылской области – до +38+40°C ,

, в Туркестанской области – до +40+41°C ,

, в области Абай и Восточно-Казахстанской области – до +35+38°C, очень сильная жара на северо-западе, в центре области Жетысу – до +40+42°C ,

, на западе, севере Алматинской области – до +42°C ,

, днем на юге области Абай – до +41°C. Также сообщается, что ожидается: высокая пожарная опасность – в Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, на западе Северо-Казахстанской областей, на востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на северо-западе Актюбинской области,

– в Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, на западе Северо-Казахстанской областей, на востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на северо-западе Актюбинской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке области Улытау, на севере, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области. Материал по теме Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 26 по 28 июля 2025 года, можете прочитать по ссылке.

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