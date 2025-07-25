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Общество

Сильные дожди, град и жара надвигаются почти на весь Казахстан

солнце, капли дождя на стекле, силуэты зданий, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:09 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую субботу, 26 июля 2025 года, ожидаются дожди с грозами, местами сильные, а также некоторые регионы накроет сильная жара. Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на юге, востоке и юго-востоке республики.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на северо-западе, севере, днем в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града... По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – пыльная буря. На северо-западе Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман".РГП "Казгидромет"

По данным метеорологов, днем прогнозируется:

сильная жара

  • в области Жетысу – до +35+39°C,
  • в Алматинской области – до +35+39°C,
  • в Жамбылской области – до +38+40°C,
  • в Туркестанской области – до +40+41°C,
  • в области Абай и Восточно-Казахстанской области – до +35+38°C,

очень сильная жара

  • на северо-западе, в центре области Жетысу – до +40+42°C,
  • на западе, севере Алматинской области – до +42°C,
  • днем на юге области Абай – до +41°C.

Также сообщается, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, на западе Северо-Казахстанской областей, на востоке Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на северо-западе Актюбинской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке области Улытау, на севере, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайской и Акмолинской областей, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:09
Циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 26 по 28 июля 2025 года, можете прочитать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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