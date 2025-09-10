На что идут казахстанцы, чтобы сдать тест на права

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 10 сентября 2025 года, обратились к казахстанцам, которые хотят получить водительское удостоверение, сообщает Zakon.kz.

Гражданам наглядно показали, чего им не стоит делать, чтобы не завалить экзамен на права.

"Сдавая теоретический экзамен, граждане нередко прибегают к различным уловкам. При сдаче теста люди используют разные методы и устройства – от шпаргалок до микрокамер", – рассказали в "Правительстве для граждан" в среду.

Отмечается, что с начала года сотрудники госкорпорации выявили десятки случаев нарушений во время сдачи теоретического экзамена на водительское удостоверение.

"Помните! Право на управление транспортом должен получать только подготовленный кандидат, так как незнание правил дорожного движения может стоить жизни и здоровья как самого водителя, так и окружающих... Только качественная подготовка к экзамену гарантирует положительный результат", – следует из обращения к казахстанцам.

