Общество

Сколько иностранцев приедут на матч "Кайрата" и "Реала" в Алматы

Центральный стадион, люди, ФК Кайрат , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 12:08 Фото: Zakon.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства поделился ожиданиями от выхода в Лигу чемпионов алматинского "Кайрата", передает корреспондент Zakon.kz.

Министр назвал предстоящий матч с мадридским "Реалом" событийным туризмом.

"До этого мероприятия проводились, мы увидели, что наша инфраструктура готова проводить мероприятия такого масштаба. Тем более приедет самая сильная команда – "Реал", и есть свои квоты по линии УЕФА", – сказал Мырзабосынов.

По его словам, на матч с "Реалом" ожидается приезд примерно 4-5 тысяч туристов.

"Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвертой категории по оценке УЕФА. Вы увидели, как спорт объединяет и подает надежды людям. Это передается и на другие виды спорта. Если мы привезем мировую науку и вложим в наших спортсменов, будем создавать академии, то с нашим духом народа и характером спортсменов мы будем завоевывать высокие места", – заключил министр.

Ранее стали известны даты всех матчей в Лиге чемпионов. Самая ожидаемая игра ФК "Кайрат" состоится 30 сентября. Наши футболисты сразятся на домашнем поле с "Реал Мадридом".

Азамат Сыздыкбаев
