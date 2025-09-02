Сколько иностранцев приедут на матч "Кайрата" и "Реала" в Алматы
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства поделился ожиданиями от выхода в Лигу чемпионов алматинского "Кайрата", передает корреспондент Zakon.kz.
Министр назвал предстоящий матч с мадридским "Реалом" событийным туризмом.
"До этого мероприятия проводились, мы увидели, что наша инфраструктура готова проводить мероприятия такого масштаба. Тем более приедет самая сильная команда – "Реал", и есть свои квоты по линии УЕФА", – сказал Мырзабосынов.
По его словам, на матч с "Реалом" ожидается приезд примерно 4-5 тысяч туристов.
"Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвертой категории по оценке УЕФА. Вы увидели, как спорт объединяет и подает надежды людям. Это передается и на другие виды спорта. Если мы привезем мировую науку и вложим в наших спортсменов, будем создавать академии, то с нашим духом народа и характером спортсменов мы будем завоевывать высокие места", – заключил министр.
Ранее стали известны даты всех матчей в Лиге чемпионов. Самая ожидаемая игра ФК "Кайрат" состоится 30 сентября. Наши футболисты сразятся на домашнем поле с "Реал Мадридом".
