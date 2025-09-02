О нововведениях осеннего призыва рассказали в Минобороны

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВC Казахстана Фархат Айдарбаев 2 сентября 2025 года на брифинге в СЦК сообщил о нововведениях, касающихся осеннего призыва, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что 16 июля главой государства подписан закон о военно-патриотическом воспитании. В соответствии с ним SMS-уведомления официально признаны надлежащим способом оповещения призывников.

"В этой связи вызов граждан, подлежащих призыву, осуществляется следующими способами. Первое – направление электронной повестки в виде текстового сообщения на абонентский номер сотовой связи либо через личный кабинет на веб-портале "электронного правительства". Уведомление направляется не менее чем за три календарных дня до установленной даты явки", – сказал Фархат Айдарбаев.

Второе – в случае отсутствия информации об абонентском номере или отсутствии регистрации на веб-портале повестка на бумажном носителе доставляется лично, направляется почтовой связью или вручается по месту жительства, временного пребывания либо работы.

Повестка передается лично гражданину под роспись уполномоченными представителями местных органов военного управления, руководителем организации либо курьером оператора почтовой связи.

Третье – при отказе гражданина принять повестку на бумажном носителе лицо, осуществляющее вручение, делает соответствующую отметку, после чего документ возвращается в местный орган военного управления.

В этом случае гражданин считается надлежащим образом уведомленным.

"Четвертое – при необходимости повестка может быть вручена непосредственно в местном органе военного управления, при этом дата явки устанавливается не позднее следующего дня", – добавил спикер.

Гражданин признается извещенным в следующих случаях:

при доставке повестки по абонентскому номеру сотовой связи, предоставленному лично гражданином либо зарегистрированному за ним, с получением отчета о доставке;

при размещении уведомления в личном кабинете на веб-портале "электронного правительства" с одновременным направлением SМS-сообщения;

при получении повестки на бумажном носителе по адресу регистрации, месту временного проживания, работы или при вручении в местном органе военного управления.

Ранее мы писали, что оповещение граждан о призыве на срочную воинскую службу и их явке на призывные пункты проводят повестками должностные лица местных органов военного управления по месту жительству: в поселках, селах, сельских округах через местные исполнительные органы или по месту работы (учебы) руководители организации под роспись.