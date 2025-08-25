Аренда, ипотека и накопления: что изменилось в обеспечении жильем военнослужащих с 1 июля 2025 года

В Казахстане вступили в силу новые поправки, касающиеся жилищного обеспечения военнослужащих. Были введены более строгие правила, при которых можно использовать жилищные выплаты. Это сделано для того, чтобы деньги направлялись именно на приобретение жилья, сообщает Zakon.kz.

Конкретно порядок получения единовременных жилищных выплат (ЕЖВ) изменился для тех, кто был призван на службу до 1 января 2018 года и не был обеспечен жильем.

Теперь эти выплаты можно использовать исключительно для погашения основного долга по ипотеке. Сумма ЕЖВ не может превышать размер вашей ипотечной задолженности. Например, если военнослужащему насчитали 20 млн тенге, но его долг по ипотеке составляет 10 млн тенге, он получит только 10 млн тенге.

Правило не касается тех, кто оформил ипотеку до 1 июля 2025 года. Начиная с этого срока военнослужащие, уволившиеся из рядов Вооруженных сил РК по окончании контракта, больше не имеют права на получение ЕЖВ.

"Выплаты сохраняются только при увольнении по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, при сокращении штатов или по семейным обстоятельствам", – рассказал начальник Управления жилищной политики Главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил РК Дауренбек Жумабеков.

Если после оплаты ипотеки на вашем счете остались деньги, их нельзя снять на другие цели. Теперь раз в год эти остатки будут автоматически направляться на досрочное погашение ипотечного кредита. В случае нецелевого использования жилищных выплат деньги придется вернуть государству.

Пример: семья из пяти человек каждый месяц получает жилищные выплаты в размере 400 тысяч тенге, на погашение ипотечных выплат направляется 300 тысяч тенге ежемесячно. Остаток в размере 100 тысяч тенге будет накапливаться на специальном счете и в конце года направляться на досрочное погашение ипотечных выплат.

Аренда и служебное жилье

С 1 июля 2025 года ежемесячные выплаты можно использовать только на покупку жилья, в том числе через ипотеку, накопление жилищных сбережений и на оплату съемного жилья. Стоит отметить, что тратить "квартирные" на аренду можно не более 8 лет. После этого срока деньги будут перечисляться на накопительный счет военнослужащего. Кроме того, все договоры аренды теперь подлежат обязательной государственной регистрации. Стоит отметить, что отныне военнослужащим запрещено приобретать или снимать жилье у близких родственников.

Военные, которые уже реализовали свое право на жилье, например, приватизировали его или получили денежную компенсацию, теперь могут рассчитывать на выплаты только в случае перевода в другой населенный пункт. Там им будет предоставляться служебное жилье.

"Если жилья нет, они будут получать жилищные выплаты в размере 50% от обычной суммы. Эти деньги можно использовать только на аренду до тех пор, пока не будет предоставлено служебное жилье", – рассказал подполковник Жумабеков.

Стоит отметить, что отказ от предложенного служебного жилья ведет к прекращению выплат. Если военный состоит в браке и кто-то из супругов также военнослужащий, то семья может иметь только один специальный счет для жилищных выплат. Супруги самостоятельно решают, кто будет получать выплаты. При этом можно переводить деньги между счетами, а второй счет обязательно нужно закрыть.

Где можно получать актуальную информацию?

Министерство обороны РК запустило горячую линию по вопросам и разъяснению принятых изменений по телефонам: 8-778-072-53-42, "Эриксон" 2-53-42. Время работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. На площадке информационного сервиса ARMIA.KZ опубликованы и продолжают публиковаться самые актуальные информационные материалы, вопросы и ответы. Кроме того, в Instagram создан канал Kz_Army_Shanyraq по предоставлению ответов на вопросы касательно изменений в жилищном законодательстве.