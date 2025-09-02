#АЭС в Казахстане
Общество

Осенний призыв: будут ли казахстанцев забирать с улиц

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев 2 сентября 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал задержание призывников на улицах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов он заявил, что закон для всех един.

"Такого законодательного правонарушения со стороны граждан мы не допустим. Массовых задержаний не будет – это нарушение конституционных прав человека. В целом государственный подход мы начали со школьных основ: начальная военная подготовка и другие мероприятия уже проводятся. Но того, что массово будут задерживать, мы не допустим. Мы уже получили указания по весеннему призыву и даже тогда не допускали массового призыва тех, кто окончил вузы и колледжи, – их не забирали. Призываем только тех, кто сам изъявил желание", – дополнил Фархат Айдарбаев.

Он подчеркнул, что в этом году местным исполнительным органам запретили насильственно задерживать молодых людей на улицах и в других общественных местах.

"Это приказ министра и Верховного главнокомандующего. Мы приказы не обсуждаем", – заявил Фархат Айдарбаев.

Спикер также напомнил, что в этом году внедрили систему SМS-оповещений с повестками – их рассылка начнется с 16 сентября.

Ранее первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил, почему молодых призывников задерживали прямо на улице.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
