От -2°С в Астане до +36°С в Шымкенте: синоптики рассказали о погоде в начале сентября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

О погоде с 3 по 5 сентября 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Пока в Шымкенте и Алматы воздух прогреется до +36°С, в Астане прогнозируют заморозки до -2°С, сообщает Zakon.kz.

Астана 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, на поверхности почвы заморозки -2°С, днем +20+22°С.

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С. Алматы 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С. Шымкент 3 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С.

4 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

5 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +34+36°С. С общим прогнозом на сентябрь можно ознакомиться по этой ссылке.

