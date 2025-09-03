О погоде на 4-6 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – 4, 5 и 6 сентября 2025 года – ожидается погода без осадков, тепло и жара, которая местами достигнет отметки +38°С. Лишь в четверг жителям столицы синоптики обещают дожди. Об этом Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 4 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

5-6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. Прогноз погоды по Шымкенту 4 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +34+36°С.

5 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +36+38°С.

6 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

