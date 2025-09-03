#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

О погоде на 4-6 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:41 Фото: Zakon.kz
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – 4, 5 и 6 сентября 2025 года – ожидается погода без осадков, тепло и жара, которая местами достигнет отметки +38°С. Лишь в четверг жителям столицы синоптики обещают дожди. Об этом Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 4 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
  • 5-6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 4 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +34+36°С.
  • 5 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +36+38°С.
  • 6 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:41
Осень-2025 в Казахстане: где ждать тепла, где холода и когда пойдут дожди

О том, какой будет погода в Казахстане 4, 5 и 6 сентября 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ақтөбе преображается: предприниматели поддержали призыв акима города
Общество
16:30, Сегодня
Ақтөбе преображается: предприниматели поддержали призыв акима города
Полицейский совершил кражу на 150 млн тенге
Общество
16:12, Сегодня
Полицейский совершил кражу на 150 млн тенге
Страдающим эпилепсией не хватает лекарств в Казахстане – депутат
Общество
16:09, Сегодня
Страдающим эпилепсией не хватает лекарств в Казахстане – депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: