Общество

Прибывающим в Казахстан жителям Армении придется быстрее вставать на учет – законопроект

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 12:06 Фото: Zakon.kz
Мажилис 3 сентября 2025 года на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Документ обязывает граждан обеих сторон регистрироваться в органах внутренних дел по истечении 30 дней нахождения в стране. Сейчас они могут находиться без отметки в полиции до 90 суток.

"Введение этой нормы повысит эффективность миграционного контроля. Для сведения – с начала года в Казахстан въехало почти 12 тысяч граждан Армении", – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Также Соглашением предусмотрена возможность продления срока пребывания свыше 90 суток в соответствии с национальными законодательствами – для этого нужно получить разрешение на временное проживание.

Тем самым отменяется взаимный визовый режим. Ожидается, что это снизит расходы граждан при взаимном посещении стран.

Наряду с этим в перечень документов для въезда в страны включены:

– для граждан Армении – идентификационная карта (аналог удостоверения личности в Казахстане);

– для граждан Казахстана – удостоверение личности (сейчас – паспорт, в т.ч. служебный и дипломатический, удостоверение личности моряка, свидетельство на возвращение в страну).

"Такая практика есть. Казахстанцы по нашему удостоверению личности свободно въезжают в Россию и Кыргызстан. Эта мера упрощает порядок въезда и пребывания, а также уменьшает затраты на оформление паспортов. Соглашение предусматривает право отказа во въезде или возврате нежелательных лиц", – добавил министр.

Не так давно стало известно, что граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Глава МВД прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора страны
Общество
13:23, Сегодня
Глава МВД прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора страны
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД
Общество
13:23, Сегодня
Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД
Раскрыт один из самых распространенных способов мошенничества: предупреждение для казахстанцев
Общество
12:35, Сегодня
Раскрыт один из самых распространенных способов мошенничества: предупреждение для казахстанцев
