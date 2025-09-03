Прибывающим в Казахстан жителям Армении придется быстрее вставать на учет – законопроект

Мажилис 3 сентября 2025 года на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Армении о сотрудничестве в области миграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Документ обязывает граждан обеих сторон регистрироваться в органах внутренних дел по истечении 30 дней нахождения в стране. Сейчас они могут находиться без отметки в полиции до 90 суток.

"Введение этой нормы повысит эффективность миграционного контроля. Для сведения – с начала года в Казахстан въехало почти 12 тысяч граждан Армении", – сказал министр внутренних дел Ержан Саденов.

Также Соглашением предусмотрена возможность продления срока пребывания свыше 90 суток в соответствии с национальными законодательствами – для этого нужно получить разрешение на временное проживание.

Тем самым отменяется взаимный визовый режим. Ожидается, что это снизит расходы граждан при взаимном посещении стран.

Наряду с этим в перечень документов для въезда в страны включены:

– для граждан Армении – идентификационная карта (аналог удостоверения личности в Казахстане);

– для граждан Казахстана – удостоверение личности (сейчас – паспорт, в т.ч. служебный и дипломатический, удостоверение личности моряка, свидетельство на возвращение в страну).

"Такая практика есть. Казахстанцы по нашему удостоверению личности свободно въезжают в Россию и Кыргызстан. Эта мера упрощает порядок въезда и пребывания, а также уменьшает затраты на оформление паспортов. Соглашение предусматривает право отказа во въезде или возврате нежелательных лиц", – добавил министр.

Не так давно стало известно, что граждане Турции могут находиться в Казахстане без визы до 90 дней.