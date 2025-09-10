#АЭС в Казахстане
Общество

"Обещают вернуть деньги": Нацбанк обратился к казахстанцам с новым предупреждением

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:35 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) 10 сентября 2025 года сделал новое заявление по поводу мошенников, сообщает Zakon.kz.

В нем монетарный регулятор предупреждает граждан о новых мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта.

"Национальный банк Казахстана сообщает об участившихся случаях мошенничества с использованием технологий искусственного интеллекта (нейросетей). Злоумышленники создают и распространяют поддельные видеоролики, используя в этих целях официальные видеообращения руководства Национального банка, а также представителей государственных и правоохранительных органов. В таких роликах гражданам, пострадавшим от мошенничества, обещают бесплатную помощь в возврате денежных средств. При этом видео распространяются через рекламу в социальных сетях YouTube, Instagram и TikTok".Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, для создания фейковых роликов используется технология "дипфейк", которая позволяет создавать правдоподобные видеозаписи и аудио, имитирующие внешность, мимику и голос человека.

"Такие материалы используются для дезинформации, манипуляции общественным мнением и подрыва доверия к государственным органам".Пресс-служба НБК

В связи с этим Национальный банк рекомендует гражданам быть внимательными к деталям в видео: обращать внимание на неестественную мимику спикера, а также искажения изображения.

"Важно проверять информацию только через официальные источники, не переходить по сомнительным ссылкам и не доверять неизвестным аккаунтам в мессенджерах".Пресс-служба НБК

Кроме того, как отметили в монетарном регуляторе, злоумышленники с целью получения личных данных и денежных средств граждан создают поддельные аккаунты в мессенджерах, а также интернет-ресурсы, стилизованные под официальные сайты банков, государственных органов и национальных компаний. Для повышения доверия они используют фотографии первых лиц, взятые из открытых источников.

"Напоминаем, что работники Национального банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением".Пресс-служба НБК

Казахстанцам, которые столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

"Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – добавили в пресс-службе НБК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
