Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал"

Появились детали подготовки к матчу мирового уровня "Кайрат" – "Реал" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Предстоящий матч – самое ожидаемое событие для нескольких тыс. болельщиков, передает Almaty.tv. Впервые в истории казахстанский клуб пробился в основной этап Лиги чемпионов и встретится с легендарным испанским "Реалом".

30 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданная встреча между "Кайратом" и легендарным "Реалом". Матч, которого с нетерпением ждут болельщики, начнется в 21:45 по казахстанскому времени.

"Приезд "Реала" в Казахстан – это значимое событие не только для нашей страны, но и для всего Центрально-Азиатского региона, СНГ и других болельщиков. Ранее клуб такого масштаба сюда не приезжал. Это большой вклад в развитие футбола и продвижение "Кайрата" на мировой арене", – отметил футбольный комментатор Руслан Бакытжан.

Стоит отметить, это историческое событие для всей Центральной Азии. Впервые королевский клуб преодолеет более 6,5 тыс. км, чтобы сыграть на Центральном стадионе Алматы.

"Реал" считается рекордсменом Лиги чемпионов, обладатель 15 кубков и 36 титулов чемпионата Испании. Тем не менее даже у таких именитых команд есть слабые стороны, отмечают эксперты.

"Факторы, которые в пользу "Кайрата" и в минус "Реалу", это, в первую очередь, длительный перелет. Европейская команда, не привыкла к таким долгим перелетам. Это может сказаться. Еще один фактор, конечно же, высокогорье. В Алматы особенные условия и к ним нужно привыкать. У "Реала" есть проблемы в обороне. В первую очередь, проблема правого защитника. Трент Александр Арнольд получил травму, Даниэль Карвахаль пропускает встречу по причине дисквалификации", – прокомментировал футбольный комментатор Дидар Есимов.

23 сентября футбольный клуб "Кайрат" сообщил о завершении продаж билетов на матч с мадридским "Реалом", а FIFA выпустила обновленный рейтинг команд.